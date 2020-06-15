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Шмигаль представив "Слузі народу" програму Кабміну: "Гарячої дискусії не було"

Новини » Політика     15.06.2020 - 23:56
Шмигаль представив "Слузі народу" програму Кабміну: "Гарячої дискусії не було"

Шмигаль наголосив, що участь у підготовці документа брали комітети Верховної Ради і більшість членів фракції "Слуга народу"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що презентував нардепи від "Слуги народу" онструктивно сприйняли оновлену Програму дій уряду, яку він презентував на засіданні фракції. Він зазначив, що участь у підготовці документа взяли комітети Верховної ради і більшість членів фракції.

Про це він заявив в ефірі "Свобода слова".

"Зустріч із фракцією "Слуга народу" пройшла у конструктивній обстановці, пройшлись по Програмі дій уряду. Оскільки комітети і більшість членів фракції брали безпосередню участь у підготовці Програми, надавали свої пропозиції, ми спільно це напрацьовували, тому сьогодні такої гарячої дискусії не було, фактично усі підтвердили, що більшість заходів тут враховані", - сказав Шмигаль

"Абсолютне, конструктивне сприйняття цього оновленого документу. В тому числі, я подякував фракції, що ми мали можливість разом з Верховною радою зробити дійсно зробити документ, яким можна пишатися, і який буде сприймати українське суспільство", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності, у якій розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів розглянуть 18 червня.

Документ вимагав доопрацювання після провалу першої версії, яку в Міністерстві фінансів назвали "рефератом"; як правило, схвалення програми Кабміну в сесійній залі Раді дає уряду річний імунітет.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Денис Шмигаль
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