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Рада схвалила зміни до постанови про ТСК щодо зловживань у держбюджеті

Новини » Політика     30.04.2020 - 14:53
Рада схвалила зміни до постанови про ТСК щодо зловживань у держбюджеті
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До складу комісії включили ще одного нардепа

Парламент схвалив проект постанови №3400 "Про внесення змін до постанови ВР "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України", передає кореспондент РБК-Україна.

За постанову проголосували 352 депутати ВР.

Документом передбачено, що основним завданням ТСК є розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до недоотримання доходів держбюджету України в особливо великих розмірах, у період з січня 2019 року по цей час (замість "з 1 вересня 2019 року").

Крім того, до складу комісії включили ще одного нардепа від фракції "Слуга народу" Мар'яна Заблоцького.

Нагадаємо, раніше замглави фракції СН Олександр Корнієнко анонсував подачу змін до постанови про створення ТСК. Він наголошував, що розслідуватись мають дії урядів за керівництвом Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні минулої п'ятниці Верховна рада схвалила створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті, за проект проголосували 324 парламентарії.

Зазначимо, у понеділок постанова була оприлюднена у виданні "Голос України".

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