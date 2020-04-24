СН подасть зміни до постанови про ТСК щодо зловживань у держбюджеті

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни мають бути зареєстровані у Раді найближчим часом

Фракція "Слуга народу" подасть зміни до постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань у держбюджеті. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розслідуватись мають дії урядів за керівництвом Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

"Наша пропозиція розширити дію цієї комісії на весь 2019-й рік. Ми хотіли б після прийняття цієї постанови відразу зареєструвати зміну до неї. Це буде справедливо розслідувати весь минулий рік діяльності в цьому напрямку - і попереднього уряду пана Гройсмана, і вже уряду Гончарука, і вже уряду Шмигаля", - заявив Корнієнко.

При цьому голова Верховної ради Дмитро Разумков також підтвердив, що зміни до постанови будуть прийняті найближчим часом.

"Те, про що казали колеги, про зміни, вони будуть зареєстровані, і я думаю, що найближчим часом проголосовані", - додав Разумков.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні у п'ятницю Верховна рада схвалила створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті, за проект проголосували 324 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, у "Слузі народу" анонсували, що будуть підтримувати даний проект постанови.

До слова, комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту розглянути цю постанову з урахуванням зауважень комітету зі зміни персонального складу комісії.