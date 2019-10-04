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У Раду передали перелік кандидатів на посади у ЦВК

Новини » Політика    04.10.2019 - 00:22
У Раду передали перелік кандидатів на посади у ЦВК
Фото: ЦВК (twitter/8channel)

У переліку 17 прізвищ

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування передав до парламенту перелік кандидатур на посади до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомив голова комітету Андрій Клочко.

За його словами, у четвер, 3 жовтня, у ході засідання комітет розглянув подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посади членів ЦВК.

"За результатами розгляду, представлення кандидатів та їх відповідей на запитання народних депутатів, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді призначити поданих кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії," - написав Клочко.

У переліку, опублікованому Клочком, значиться 17 прізвищ:

  1. Боярчук Оксана Борисівна
  2. Буглак Юрій Олександрович
  3. Гатаулліна Олена Аухатівна
  4. Гевко Андрій Євгенович
  5. Глущенко Вікторія Анатоліївна
  6. Грень Віталій Вячеславович
  7. Діденко Олег Миколайович
  8. Дубовик Сергій Олегович
  9. Євстігнєєв Андрій Сергійовича
  10. Єфремова Ірина Олексіївна
  11. Кармаза Олександра Олександрівна
  12. Любченко Павло Миколайович
  13. Мірошниченко Юрій Романович
  14. Перепелюк Володимир Григорович
  15. Плукарь Віталій Володимирович
  16. Постівий Сергій Олександрович
  17. Фрицький Юрій Олегович.

У Раду передали перелік кандидатів на посади у ЦВК

Нагадаємо, раніше парламентська фракція "Слуга народу" подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії.

Питання нового ЦВК внесли до порядку денного Ради "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур в ЦВК
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