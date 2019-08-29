Рада призначила Рябошапку генпрокурором

Верховна рада України схвалила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України, раніше внесену президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

Призначення підтримали 312 парламентаріїв.

"З12 "за". Рішення прийнято. Бажаю успіху генеральному прокурору та наснаги", - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання. "Я готовий до цього. Чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - запевняв генпрокурор.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави в липні заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

Варто відзначити, Рябошапка в 2014 році був заступником міністра юстиції України. З 16 березня 2016 року по 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника голови Офісу президента, на посаді відповідає за правовий блок і відносини президента з судами. З травня 2019 член РНБО.

Варто також додати, 11 червня президент Зеленський вніс до парламенту 8 скликання подання на генпрокурора Юрія Луценка. Причини його звільнення - відсутність вищої юридичної освіти і відповідного досвіду роботи. Однак комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання Зеленського про звільнення генерального прокурора.