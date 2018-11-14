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Уряд створив Держслужбу у справах ветеранів

Новини » Політика    14.11.2018 - 13:44
Уряд створив Держслужбу у справах ветеранів
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін реформував Службу у справах ветеранів до створення відповідного міністерства

Кабінет міністрів на засіданні 14 листопада прийняв рішення про створення Державної служби України у справах ветеранів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, Держслужба у справах ветеранів створена замість Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої, граничний штат співробітників відомства становитиме 150 осіб. Також уряд ухвалив положення про новостворену службу.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував реформувати Держслужбу у справах ветеранів. Своє рішення він мотивував тим, що у парламентській коаліції досі опрацьовується питання погодженої кандидатури на посаду голови Міністерства у справах ветеранів. У той же час він зазначив, що ветерани не можуть чекати, коли повноцінно запуститься міністерство.

У вересні президент України Петро Порошенко заявляв, що розраховує на запуск Міністерства у справах ветеранів найближчим часом.

 

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