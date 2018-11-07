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Гройсман пропонує реформувати Держслужбу у справах ветеранів

Новини » Політика    07.11.2018 - 11:45
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр вважає, що ветерани не можуть чекати, коли запрацює повноцінне міністерство

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує реформувати Держслужбу у справах ветеранів війни та учасників АТО. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в парламентській коаліції опрацьовується питання погодженої кандидатури на посаду голови Міністерства у справах ветеранів. У той же час Гройсман зазначив, що ветерани не можуть чекати, коли повноцінно запуститься міністерство.

"У найближчі тижні ми б могли запропонувати реформу самої Державної служби, як центрального органу виконавчої влади, яка готова вже сьогодні цим питанням опікуватися, але поки ще залишається без керівника. Я запропонував ветеранам, щоб вони внесли погоджену кандидатуру. Якщо це буде представник влади, ми його зможемо перевести рішенням уряду і почати працювати над формуванням політики у цій сфері", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, у вересні президент України Петро Порошенко заявляв, що розраховує на запуск Міністерства у справах ветеранів найближчим часом.

Раніше президент також заявляв, що відповідне відомство має бути сформовано з учасників бойових дій.

 

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