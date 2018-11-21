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Кабмін пропонує призначити Фріз міністром у справах ветеранів

Новини » Політика    21.11.2018 - 16:02
Кабмін пропонує призначити Фріз міністром у справах ветеранів
Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Ірина Фріз може очолити нове Міністерство у справах ветеранів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує призначити нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на урядовому порталі.

Відзначимо, минулого тижня уряд створив Державну службу України у справах ветеранів. Вона повинна стати наступницею ліквідованої Служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Граничний штат нової служби визначено в розмірі 150 людина, 14 листопада також було прийнято положення про новостворену службу.

Прем'єр Володимир Гройсман пояснив рішення реформувати Держслужбу у справах ветеранів тим, що в парламентській коаліції ще оброблялося питання узгодженої кандидатури на пост глави Міністерства у справах ветеранів. У той же час він зазначив, що ветерани не можуть чекати, коли повноцінно почне працювати міністерство.

У той же час ще у вересні президент України Петро Порошенко заявляв, що розраховує на запуск Міністерства у справах ветеранів в найближчим часом.
 

 

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниветераныИрина Фриз
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