У Раді планують розробити новий варіант Виборчого кодексу

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новий кодекс буде зберігати пропорційну виборчу систему за відкритими списками

У парламенті планують розробити новий варіант Виборчого кодексу. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Скоріш за все буде новий варіант виборчого кодексу: або допрацьований або новий варіант. З одного боку треба зробити якісний проект, по якому після цього можна буде проводити вибори в Україні. Але на це піде деякий час. Сказати, що це буде скоро - не зовсім коректно буде", - заявив Разумков.

Відповідаючи на запитання, спікер наголосив, що новий кодекс буде зберігати пропорційну виборчу систему за відкритими списками.

"Я думаю, що пропорційну систему якраз і очікують люди. Якщо вірити соцдослідженням, якщо я не помиляюсь, 66% вважають за необхідне, щоб вибори відбувались за пропорційною системою", - додав він.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що новий Виборчий кодекс, який ветував президент Володимир Зеленський, буде переглядатися.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пояснив вето Виборчого кодексу. Він вніс у Верховну раду текст пропозицій до нового Виборчого кодексу за відкритими списками.

У пропозиціях зазначено, що Виборчий кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни у виборче законодавство.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.