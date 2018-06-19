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Рада провалила законопроект щодо строку відпустки артистів театру

НовиниПолітика    19.06.2018 - 14:20
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Законопроектом пропонувалося внести зміну до закону "Про театри і театральну справу"

Верховна рада України провалила законопроект №8222 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ не набрав необхідної кількості голосів під час голосування за основу, повернення в комітет на доопрацювання та повернення суб'єкту законодавчої ініціативи.

"Проект закону №8222 відхилений", - оголосив спікер ВР Андрій Парубій.

Законопроектом пропонувалося внести зміну до закону "Про театри і театральну справу", а саме статтю 20 закону після частини другої доповнити новою частиною, яка передбачала, що з метою забезпечення потреб у професійному розвитку художнього та артистичного персоналу театру в контракті з професійними творчими працівниками може визначатися індивідуальний граничний строк відпустки без збереження заробітної плати.

Крім того, статті Кодексу законів про працю України та закону "Про відпустки", які регламентують надання відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін, пропонувалося доповнити положенням стосовно надання такої відпустки художньому та артистичному персоналу театру.

Очікувалося, що прийняття цього акту надасть більші можливості для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру.

Нагадаємо, парламент не підтримав за основу в першому читанні законопроект №8266 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду". Нардепи прийняли рішення відправити проект закону на доопрацювання у комітет.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: отпуск, Верховна Рада, театр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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