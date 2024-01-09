Рада может проголосовать законопроект о мобилизации уже на этой неделе

Железняк рассказал, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на завтра, 10 января.

По словам нардепа, уже завтра, вероятно, комитет будет рекомендовать принять правительственный законопроект в первом чтении, но со своими предложениями. Такие предложения должны быть учтены ко второму чтению.

"И в зал законопроект уйдет 11 января на голосование в первом чтении", - добавил Железняк.

При этом источник РБК-Украина в комитете по вопросам нацбезопасности отметил, что пока ситуация выглядит именно так.

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе предусмотрены ограничения для уклонистов, а также снижения призывного возраста до 25 лет.

Законопроект последние несколько дней рассматривал комитет по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Как отмечал заместитель главы комитета Егор Чернев, в документе содержится много спорных вопросов. В частности, они касаются ограничений для уклонистов.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.