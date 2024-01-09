Рада може проголосувати законопроект про мобілізацію вже цього тижня

Железняк розповів, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс розгляд законопроекту про мобілізацію на завтра, 10 січня.

За словами нардепа, вже завтра, ймовірно, комітет рекомендуватиме ухвалити урядовий законопроект у першому читанні, але зі своїми пропозиціями. Такі пропозиції мають бути враховані до другого читання.

"І до зали законопроект піде 11 січня на голосування у першому читанні", - додав Железняк.

При цьому джерело РБК-Україна в комітеті з питань нацбезпеки відзначило, що поки ситуація виглядає саме так.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення.

Зокрема, у документі передбачено обмеження для ухилянтів, а також зниження призовного віку до 25 років.

Законопроект останні кілька днів розглядав комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови комітету Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.