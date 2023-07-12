Совет, а не Комиссия. Украина и НАТО запускают новый формат: что известно

На полях саммита в Вильнюсе (Литва) сегодня, 12 июля, пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО. Это новый формат сотрудничества, который, как ожидается, поможет интегрироваться в Североатлантический альянс.

Об особенностях нового формата и темах предстоящей встречи - ниже в материале РБК-Украина.

Согласно программе саммита, сегодня пройдет двусторонняя встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне прибыл в столицу Литвы. По итогам встречи в 12:35 пройдет совместная пресс-конференция.

Затем на 13:00 запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Генеральный секретарь выйдет с итогами после 15:00.

Глава постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью РБК-Украина на прошлой неделе назвал темы первого заседания.

"Будут обсуждаться текущие вопросы в сфере безопасности и стратегическое видение развития НАТО, включая вступление Украины", - подчеркнул он.

Эволюция отношений

Особое партнерство Украины и НАТО началось с саммита в Мадриде (Испания) в 1999 году. Тогда была подписана соответствующая хартия, и стартовала работа Комиссии Украина-НАТО, в состав которой входили наша страна и все члены Альянса.

В течение более чем 20 лет это был высший орган, в рамках которого проходили консультации о развитии двустороннего партнерства. Комиссия была также площадкой для обсуждения вопросов в сфере безопасности, координировала практическое сотрудничество, совместные учения и так далее.

Заседания проходили регулярно на уровне послов, военных представителей, начальников штабов и министров. За это время появились профильные рабочие группы для усиления взаимодействия в сфере обороны и безопасности. Но в промежутке с 2017 и до весны 2023 года встречи на уровне выше посла блокировала Венгрия из-за критики украинских законов о языке и образовании, которые, по мнению Будапешта, якобы ущемляли права этнических венгров Закарпатья.

Фактически Комиссия Украина-НАТО не принимала никаких решений, Киев не был равным и не имел права голоса, а стороны лишь обменивались информацией.

"В Комиссии мы могли исключительно докладывать о положении дел с реформами или о результатах сотрудничества. В Совете у нас будет право голоса и право инициативы. Фактически это более углубленная интеграция в альянс, но точно не заменитель нашего членства. Это просто шаг на пути к нему", - говорил Егор Чернев в комментарии РБК-Украина.

Зачем нужен Совет Украина-НАТО

О новом формате отношений с Украиной заговорили перед саммитом НАТО в Вильнюсе. В частности, западные СМИ писали о том, что не все союзники разделяют ускоренное вступление Украины в Альянс и намерены ограничиться повышением партнерского статуса.

Считается, что запуск Совета Украина-НАТО должен продемонстрировать политическую поддержку воюющей страны и ее заявки на членство. Медиа со ссылкой на дипломатов сообщали, что это будет первый шаг в укреплении партнерства, который сделает Украину полноправным участником переговоров, а не приглашенной для дискуссий стороной.

Таким образом, она сможет инициировать заседания в любое время по широкому спектру вопросов. Более того открывается дверь для сотрудничества в обмене разведывательными данными, инвестициях в оборонную промышленность и в работе над оперативной совместимостью армий НАТО с Вооруженными силами Украины. Это в итоге должно привести их к евроатлантическим стандартам и обеспечить плавный переход к членству в Альянсе.

Генсек Йенс Столтенберг надеется, что Совет существенно укрепит партнерство.

"Если союзники договорятся создать Совет Украина-НАТО, это означало бы, что будет 32 равных участников за одним столом, и что это орган, который может принимать решения", - говорил он в июне.

Тем временем в Украине опасались, что Совет может стать формальным органом, который на деле не приблизит вступление в НАТО. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивал на необходимости более решительных шагов.

"Учредить Совет Украина-НАТО без решительного шага к членству - все равно, что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как государство-член альянса, а не просто привилегированный партнер", - заявил он в прошлом месяце итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Источники РБК-Украина в правительстве подчеркивали, что слова Кулебы не означали категорическое "нет". Министр имел в виду, что важна не столько форма взаимодействия с НАТО, сколько содержание. Другими словами, если саммит в Вильнюсе даст Украине только новый формат сотрудничества без конкретной "дорожной карты" к вступлению, это будет расценено как провал.

На что рассчитывает Киев

Егор Чернев в интервью РБК-Украина отмечал, что с запуском Совета украинская сторона получит те же права, что и члены НАТО. За исключением права на применение ст. 5 Вашингтонского договора, которая гарантирует коллективную оборону.

"Главную роль этого Совета мы видим в разработке и реализации конкретных шагов и механизмов полноценного вступления Украины в НАТО", - добавил он.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в разговоре с РБК-Украина позитивно оценивал запуск Совета Украина-НАТО. Но при этом подчеркивал, что эта инициатива не должна заменять реальный путь к членству в Альянсе. По его мнению, данный формат следует превратить в механизм диалога, чтобы продвигать вперед дискуссию с союзниками о необходимости нового расширения.

Накануне саммита Столтенберг повторил, что Совет должен укрепить политические связи. И его запуск является одним из трех решений по Украине, которые ожидаются в Вильнюсе.

"Я ожидаю, что это будет четкий сигнал о необходимости приблизить Украину к НАТО с обеспечением взаимосовместимости войск, созданием Совета Украина-НАТО и устранением требований о Плане действий по членству", - отметил он.

Подробнее о последнем пункте читайте в материале "Прямой путь в НАТО. Что такое ПДЧ и как его отмена повлияет на членство Украины".

