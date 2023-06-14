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Как танк без пушки. Кулеба высказался об идее создания Совета Украина-НАТО без шага к членству

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 18:36
Как танк без пушки. Кулеба высказался об идее создания Совета Украина-НАТО без шага к членству Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина в будущем должна стать полноправным членом НАТО, а не просто привилегированным партнером. Поэтому учреждение Совета Украина - НАТО должно сопровождаться четким шагом, который приблизит государство к членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Учредить в Вильнюсе Совет Украина - НАТО без решительного шага к членству - все равно что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер", - подчеркнул министр.

Такое заявление Кулебы прозвучало по итогам беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Он также выразил благодарность немецкой стороне за поддержку.

Совет Украина - НАТО

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина - НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной. К тому же, это орган, который может принимать решение.

При этом Украина на саммите НАТО в Вильнюсе хотела бы услышать политическое решение о возможности вступления в Альянс после окончания боевых действий и получить "четкий график вступления".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до вступления нашtve государствe также нужны четкие гарантии безопасности, которые зафиксируют на бумаге.

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Дмитрий Кулеба НАТО
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