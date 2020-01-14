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Рада достроково припинила повноваження нардепа Венедіктової

Новини » Політика     14.01.2020 - 16:16
Рада достроково припинила повноваження нардепа Венедіктової
Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови

Верховна рада України достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Венедіктової, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи підтримали відповідний проект постанови №2731 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". За нього проголосували 340 парламентаріїв.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Венедіктової Ірини Валентинівни, обраної у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що на цьому тижні Верховна рада розгляне постанову про складання повноважень народного депутата Ірини Венедіктової.

Так, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову тимчасовою главою Держбюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.

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