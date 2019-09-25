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Закон про зменшення тиску на бізнес набув чинності

Новини » Політика    25.09.2019 - 08:10
Закон про зменшення тиску на бізнес набув чинності
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Проект закону у вівторок опублікували у виданні "Голос України"

Законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес" у середу, 25 вересня, набув чинності. У вівторок закон був опублікований у виданні "Голос України".

Документом передбачається, що закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, тобто сьогодні, 25 вересня.

Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, закон був опублікований у виданні "Голос України".

У понеділок, 23 вересня глава держави Володимир Зеленський підписав цей проект закону. Раніше, 20 вересня, законопроект підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада схвалила цей закон у другому читанні 18 вересня. Проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. За основу документ Рада прийняла 10 вересня.

Так, у ході засідання 6 вересня профільний правоохоронний комітет рекомендував парламенту схвалити даний законопроект.

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