ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области 13-летний ребенок дважды попал под обстрелы россиян на Новый год

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 01 января 2023 17:11
В Херсонской области 13-летний ребенок дважды попал под обстрелы россиян на Новый год Иллюстративное фото: в Херсонской области 13-летний ребенок дважды попал под обстрелы россиян на Новый год (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области на Новый год 13-летний мальчик дважды попал под обстрелы российских оккупантов. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, 31 декабря перед Новым годом россияне ударили по поселку Надднепрянское. Под обстрел попали дети - брат и сестра, которые возвращались домой. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

При этом уже 1 января ночью оккупанты атаковали Херсонскую областную детскую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в медучреждении, в его палате выбило окна.

Янушевич добавил, что мальчика эвакуировали в Николаев, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

При этом, по словам начальника пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрия Плетенчука, Ярослава сейчас оперируют, а потом переведут в реанимацию.

Напомним, о том, что дети в поселке Надднепрянское попали под обстрел, стало известно вчера, 31 декабря, вечером.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Обстріл діти Война России против Украины
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок