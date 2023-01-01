В Херсонской области 13-летний ребенок дважды попал под обстрелы россиян на Новый год

В Херсонской области на Новый год 13-летний мальчик дважды попал под обстрелы российских оккупантов. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

По его словам, 31 декабря перед Новым годом россияне ударили по поселку Надднепрянское. Под обстрел попали дети - брат и сестра, которые возвращались домой. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

При этом уже 1 января ночью оккупанты атаковали Херсонскую областную детскую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в медучреждении, в его палате выбило окна.

Янушевич добавил, что мальчика эвакуировали в Николаев, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

При этом, по словам начальника пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрия Плетенчука, Ярослава сейчас оперируют, а потом переведут в реанимацию.