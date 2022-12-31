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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены двое детей

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 18:15
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены двое детей Фото: оккупанты обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 31 декабря, обстреляли поселок Приднепровское Херсонской области. В результате удара ранены дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В новогодний вечер подлые русские враги били из артиллерии по поселку Приднепровское близ Херсона. Произошел взрыв снаряда недалеко от школы. На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые обломочные ранения", - отметил Янушевич.

По его словам, пострадавших доставили в больницу. Дети находятся в операционной, где хирурги борются за их жизнь.

Напомним, 29 декабря захватчики 81 раз обстреляли территорию Херсонской области.

В частности, оккупанты атаковали областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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