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Рада хочет призвать Грузию и международные организации отправить Саакашвили на лечение за границу

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Пятница 03 февраля 2023 14:35
Рада хочет призвать Грузию и международные организации отправить Саакашвили на лечение за границу Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты Верховной Рады планируют призвать Грузию и международные организации отправить Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №8417.

В Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС относительно немедленного перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.

В проекте обращения депутаты призывают правительство Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и разрешить срочное перемещение за границу для необходимого лечения.

Также нардепы хотят призвать власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Депутаты хотят обратиться к международным организациям для обеспечения Саакашвили надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении и содействовать его переводу в европейские или американские медицинские учреждения.

"Эта резолюция призывает пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против политики РФ, и освободить их. В частности, это касается и Михеила Саакашвили", - сказала глава "Слуги Народа" Елена Шуляк и добавила, что проект постановления подписали 90 нардепов, и в ближайшее время парламент его рассмотрит.

Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его казни. При этом Украина уже официально просила Грузию отдать его на лечение.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также призвал власти Грузии разрешить ему посетить Саакахвили, который находится в критическом состоянии.

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Михаил Саакашвили Грузия Верховная рада
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