Прем'єри Естонії та Словаччини відвідають Україну

Прем'єр-міністри Естонії Кая Каллас і Словаччини Едуард Гегер відвідають Україну з робочим візитом. Каллас прилетить в Україну в понеділок, 27 травня.

Прем'єр Естонії перебуватиме в Україні з 17 по 19 травня. В ході візиту Каллас підтвердить підтримку України на шляху в бік Європи.

"В першу чергу я сконцентруюся на співпраці з Україною в проведенні реформ. Для Естонії Україна - найважливіший партнер по кооперації в розвитку, ми допомагаємо їм з різними проектами вартістю до 1,4 мільйона євро на рік", - заявила вона.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, що через два тижні Україну відвідає прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

"Ключові теми нашої зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером-торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проекти. Україна і Словаччина залишаються надійними партнерами і друзями. Будемо раді вітати пана прем'єр-міністра через два тижні в Україні",- написав він.