Совет Европы создал реестр ущерба, причиненного Украине от агрессии РФ

Во время выступления на открытии саммита Совета Европы французский лидер призвал все государства активно приобщаться к разработке реестра.

"Совет Европы снова становится во главе стороны жертв агрессии", - отметил Макрон.

Международный реестр ущерба от полномасштабного российского вторжения будет действовать в Нидерландах. В нем будут регистрироваться доказательства вреда и иски о возмещении.

Реестр будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украинского государства, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.