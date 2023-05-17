UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада Європи створила реєстр збитків завданих Україні від агресії РФ

Фото: президент Франції Емманюель Макрон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На саміті Ради Європи у Рейк’явіку президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Під час виступу на відкритті саміту Ради Європи французький лідер закликав всі держави активно долучатися до розробки реєстру.

"Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії", - зазначив Макрон.

Міжнародний реєстр збитків від повномасштабного російського вторгнення діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна разом із міжнародними партнерами створює кілька реєстрів збитків від російського вторгнення.

Нагадаємо, що сумарна пряма і непряма фінансова шкода сільському господарству від війни Росії в Україні тільки за 2022 рік може становити близько 40 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада ЄвропиЕммануель МакронВійна Росії проти України