Кабмин создаст международный реестр убытков от войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Совместно с Всемирным банком и Европейской комиссией наше правительство провело первую верифицированную оценку средств, необходимых на восстановление. По состоянию на июнь это было 350 млрд долларов, а к концу года выходим на сумму уже более 700 млрд долларов", - отметил премьер-министр.

По его словам, правительство уже запустило ряд реестров для сбора данных о нанесенном Россией ущербе. Также Кабмин начал процесс создания международного реестра убытков.

"Более того, мы определили концепцию механизма компенсаций Украине ущерба, нанесенного российской агрессией, который будет базироваться на многостороннем международном соглашении. Мы заставим Россию заплатить. Мы сделаем все, чтобы конфисковать замороженные на Западе сотни миллиардов долларов и направить их на восстановление нашего государства", - подчеркнул Шмыгаль.