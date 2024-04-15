Кулеба ответил на критику США об ударах по НПЗ в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и ситуацией в сфере энергетики в мире. Около недели назад предположение о таких последствиях высказывал глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского чиновника в эфире национального телемарафона.

"Послушал господина Остина - очень большой друг Украины, многое для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи", - сказал Кулеба.

Глава МИД уверен, что взрывы и пожары на НПЗ могут влиять на энергетический рынок страны-агрессора РФ, а не на глобальный.

"Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим возникновение проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем - на мировом", - подчеркнул министр.

Также чиновник обратил внимание, что из-за постоянных воздушных атак РФ по Украине и на фоне нехватки батарей ПВО Patriot количество жертв среди гражданского населения растет, люди сталкиваются с отсутствием света и тепла. В этом контексте Кулеба задался вопросом, "это никого не волнует?"

Кроме того, он отметил, что Украина вынуждена защищаться от широкомасштабной военной агрессии РФ, в том числе массированных комбинированных воздушных атак. Поэтому "надо мыслить своими интересами".

Министр предположил, что если страны-партнеры передадут Украине эффективные средства противовоздушной обороны с просьбой "не делать определенные вещи", тогда "есть предмет для разговора".

"А если у нас нет этих батарей, нет пакета помощи, и при этом нас просят что-то не делать - тогда нет предмета, тогда о чем говорить?" - сказал глава МИД.

Удары по НПЗ России и позиция США

Напомним, в последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах все чаще раздаются взрывы. Россияне жалуются на атаки беспилотников.

Как неоднократно сообщали источники РБК-Украина, за подобными ударами стоят украинские защитники. Они уже атаковали НПЗ в ряде регионов, в том числе в Татарстане, который находится в более чем в тысяче километров от границы с нашей страной.

Недавно издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Вашингтоне озабочены возможным ростом цен на бензин в год президентских выборов, что может повлиять на рейтинги президента Джо Байдена.

В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что Штаты "не положительно" отреагировали на удары по российским НПЗ. Тем не менее, ограничить Украину в использовании вооружения собственного производства Белый дом не может.

Позже, 9 апреля, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные атаки могут повлиять на мировую ситуацию в сфере энергетики. Он также посоветовал Украине сосредоточиться на других целях. При этом помощница Остина Селеста Валландера прямо назвала российские НПЗ "гражданскими целями".

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина будет продолжать уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку наши военные должны атаковать объекты, обеспечивающие войну.