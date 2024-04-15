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Рада Європи назвала російські НПЗ легітимною ціллю для України

Понеділок 15 квітня 2024 20:54
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Рада Європи назвала російські НПЗ легітимною ціллю для України Фото: ПАРЄ визнали легітимною ціллю для України російські НПЗ (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

У понеділок, 15 квітня, юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) назвав російські нафтопереробні заводи легітимною ціллю для України. Зокрема під час засідання ПАРЄ не визнав легітимність російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб і народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Юрком ПАРЄ назвав російську нафтову індустрію легітимною ціллю для ЗСУ...", - написав нардеп.

Удари України по НПЗ Росії

Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи, після критики Сполучених Штатів.

Нагадаємо, нещодавно видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. У Вашингтоні стурбовані можливим зростанням цін на бензин у рік президентських виборів, що може вплинути на рейтинги президента Джо Байдена.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками на нафтопереробні заводи в Росії та ситуацію у сфері енергетики у світі. Близько тижня тому припущення щодо таких наслідків висловлював голова Пентагона Ллойд Остін.

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