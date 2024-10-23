Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро

Кредит для Украины на 50 млрд долларов

Напомним, в июне страны "Большой семерки" по итогам саммита пообещали предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов. Его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.

Страны G7 заверяли, что средства передадут Украине до конца 2024 года, но пока что этого так и не произошло. Причиной являются долгие обсуждение того, сколько конкретно средств передаст каждый из участников "Большой семерки", а также условия Вашингтона по продлению санкций ЕС.

Примечательно то, что полученные средства Украина сможет использовать и на закупку вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский уже рассказал, что до 35 млрд евро от ЕС потратят в первую очередь на энергетику и оборону.

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