RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро

Иллюстративное фото: Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от Евросоюза кредит на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Такое решение утвердил Совет ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС в Twitter и пресс-службу Белого дома.

"После успешного завершения письменной процедуры Совет принял сегодня пакет финансовой помощи Украине, включающий исключительный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро", - сказано в сообщении председательства Венгрии. 

В то же время в Белом доме заявили, что США планируют предоставить Украине кредит на 20 млрд долларов. 

Кредит для Украины на 50 млрд долларов

Напомним, в июне страны "Большой семерки" по итогам саммита пообещали предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов. Его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.

Страны G7 заверяли, что средства передадут Украине до конца 2024 года, но пока что этого так и не произошло. Причиной являются долгие обсуждение того, сколько конкретно средств передаст каждый из участников "Большой семерки", а также условия Вашингтона по продлению санкций ЕС.

Примечательно то, что полученные средства Украина сможет использовать и на закупку вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский уже рассказал, что до 35 млрд евро от ЕС потратят в первую очередь на энергетику и оборону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПомощь Украине