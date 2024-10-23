Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро

Кредит для України на 50 млрд доларів

Нагадаємо, у червні країни "Великої сімки" за підсумками саміту пообіцяли надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів. Його загасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Країни G7 запевняли, що кошти передадуть Україні до кінця 2024 року, але поки що цього так і не сталося. Причиною є тривале обговорення того, скільки конкретно коштів передасть кожен із учасників "Великої сімки", а також умови Вашингтона щодо продовження санкцій ЄС.

Примітно, що отримані кошти Україна зможе використати і на закупівлю озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський вже розповів, щодо 35 млрд євро від ЄС витратять насамперед на енергетику та оборону.

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