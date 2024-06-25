Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

"Я хотела бы отметить, что сегодня утром Совет ЕС одобрил проект совместного обязательства по безопасности между Европейским союзом и Украиной. И, конечно же, я должен упомянуть об открытии переговоров о вступлении в ЕС сегодня днем", - заявила она.

К тому же она добавила, что Бельгия готовимся к следующему саммиту Европейского совета, который состоится в конце этой недели в Брюсселе.

"Этот Европейский совет даст полное представление о нашей поддержке Украины во всех ее проявлениях", - отметила Лябиб.