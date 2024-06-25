UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада ЄС схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною

Фото: глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська рада схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", - заявила вона. 

До того ж вона додала, що Бельгія готується до наступного саміту Європейської ради, який відбудеться наприкінці цього тижня в Брюсселі.

"Ця Європейська рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", - зазначила Лябіб. 

Гарантії безпеки

19 червня Офіс президента повідомив про погодження тексту угоди про гарантії безпеки з Європейським союзом. Ця угода є ще одним кроком на шляху до зміцнення безпеки країни, яка вже підписала подібні договори з більш ніж десятьма іншими країнами.

Країни, які підписали угоди з Україною, об'єднує низка загальних положень: усі вони висловлюють підтримку Україні у військовому конфлікті, готові надати допомогу в різних галузях, а також сприяти її інтеграції до ЄС і НАТО.

Водночас, кожна з країн-партнерів взяла на себе індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БельгіяГарантії безпекиВійна Росії проти УкраїниЄвросоюз