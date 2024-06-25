Рада ЄС схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною

Європейська рада схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною.
Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", - заявила вона.
До того ж вона додала, що Бельгія готується до наступного саміту Європейської ради, який відбудеться наприкінці цього тижня в Брюсселі.
"Ця Європейська рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", - зазначила Лябіб.
19 червня Офіс президента повідомив про погодження тексту угоди про гарантії безпеки з Європейським союзом. Ця угода є ще одним кроком на шляху до зміцнення безпеки країни, яка вже підписала подібні договори з більш ніж десятьма іншими країнами.
Країни, які підписали угоди з Україною, об'єднує низка загальних положень: усі вони висловлюють підтримку Україні у військовому конфлікті, готові надати допомогу в різних галузях, а також сприяти її інтеграції до ЄС і НАТО.
Водночас, кожна з країн-партнерів взяла на себе індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям.
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