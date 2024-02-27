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Программа на 50 млрд евро для Украины: ЕК почти вдвое увеличит помощь в 2024 году

Брюссель, Вторник 27 февраля 2024 16:07
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Программа на 50 млрд евро для Украины: ЕК почти вдвое увеличит помощь в 2024 году Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Европейская комиссия согласилась увеличить объем финансирования Украины в 2024 году до 16 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников, знакомых с решением ЕК.

"Объем финансирования на текущий год - 16 млрд евро", - рассказал один из собеседников.

При этом размер первого транша, который ожидается в марте, составит 4,5 млрд евро.

Стоит заметить, что ранее ЕК была готова выделить в 2024 году из общей суммы четырехлетней программы Ukraine Facility лишь 9 млрд евро. Это при том, что Украина рассчитывала на 18 млрд евро.

Помощь Украине на 50 млрд евро

Напомним, 1 февраля лидеры стран Европейского союза на спецсаммите поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года.

Такие средства передадут в рамках программы Ukraine Facility. Она также предусматривает, что нашей стране будет необходимо выполнять условия для получения денег.

Как рассказала первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, окончательное утверждение программы ожидается уже в апреле.

До этого, в марте, Кабмин планирует утвердить такую программу и передать коллегам в Еврокомиссию.

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