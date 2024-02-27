Когда ЕС окончательно утвердит программу на 50 млрд евро для Украины: Свириденко назвала сроки

Украина ожидает, что Европейский союз окончательно утвердит программу Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление нашей стране 50 млрд евро, уже в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко в эфире телемарафона.

Она напомнила, что Европарламент сегодня, 27 февраля, поддержал регламент насчет программы Ukraine Facility. Это означает, что поддержка от ЕС для нашей страны составит 50 млрд евро, и она будет действовать следующих четыре года.

По словам министра, утверждение программы позволит усилить макроэкономическую стабильность нашей страны и приблизит ее к Европейскому союзу.

Свириденко уточнила, что регламент содержит окончательные требования к программе. Но для того, чтобы Ukraine Facility вступил в силу, его должен утвердить Совет ЕС.

"Мы, как правительство Украины, должны финализировать этот план Ukraine Facility и утвердить его, а затем передать нашим коллегам в Еврокомиссию. Мы надеемся, что это уже случится в марте и окончательное утверждение плана со стороны ЕС ожидается в апреле, и после этого программа заработает для нас полноценно", - рассказала первый вице-премьер.

При этом она добавила, что первые средства Украина ожидает получить в марте.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля этого года лидеры стран ЕС в ходе спецсаммита поддержали инициативу предоставления Украине 50 млрд евро финпомощи до 2027 года.

Средства будут предоставлять в рамках программы Ukraine Facility. Она также предусматривает, что наша страна выполнит ряд условий для получения денег.

Недавно премьер Денис Шмыгаль рассказал по итогам переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, что первый транш поступит в украинский бюджет уже весной этого года.