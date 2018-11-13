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Рада не реагуватиме на проведення фейкових виборів на Донбасі, - Парубій

Новини » Політика    13.11.2018 - 13:14
Рада не реагуватиме на проведення фейкових виборів на Донбасі, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, "вибори" в ОРДЛО - нікчемна подія для того, щоб реагувати на неї постановами

Верховна рада України не реагуватиме на проведення фейкових виборів на окупованому Донбасі постановами. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій журналістам у Вільнюсі, передає РБК-Україна.

За його словами, так звані "вибори" в ОРДЛО - нікчемна подія для того, щоб реагувати на неї постановами.

"Знаєте, це нікчемна подія для того, щоб реагувати на неї постановами. Я вважаю, це подія, якою Російська Федерація продемонструвала, що вона не просто не планує ніяких домовленостей, мирних, це фактично прямий хід РФ до зриву будь-яких мирних домовленостей і демонстрація її одностороннього виходу з мирних переговорів… Я думаю, відповідь може бути тільки одна - це не тільки продовження, але й посилення санкцій проти РФ, і я впевнений тільки такою має бути реакція цивілізованого світу на той спектакль, який вони називають проведенням виборів", - підкреслив очільник парламенту.

Нагадаємо, "Центральна виборча комісія" так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") повідомила про перемогу Дениса Пушиліна на "виборах". Зазначалося, що новообраний ватажок "ДНР" отримав 60,85% голосів.

РБК-Україна також повідомляло, що виконуючий обов'язки ватажка самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник набрав 68,3% голосів і переміг на "виборах", які проходили на тимчасово окупованому Донбасі 11 листопада.

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