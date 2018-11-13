Рада не будет реагировать на проведение фейковых выборов на Донбассе, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, "выборы" в ОРДЛО - нижчтожное событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями

Верховная рада Украины не будет реагировать на проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе постановлениями. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий журналистам в Вильнюсе, передает РБК-Украина.

По его словам, так называемые "выборы" в ОРДЛО - ничтожное событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями.

"Знаете, это ничтожное событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями. Я считаю, это событие, которым Российская Федерация продемонстрировала, что она не просто не планирует никаких договоренностей, мирных, это фактически прямой ход РФ к срыву любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров... я думаю, ответ может быть только один - это не только продолжение, но и ужесточение санкций против РФ, и я уверен только такой должна быть реакция цивилизованного мира на тот спектакль, который они называют проведением выборов",- подчеркнул глава парламента.

Напомним, "Центральная избирательная комиссия" так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") сообщила о победе Дениса Пушилина на "выборах". Отмечалось, что новоизбранный главарь "ДНР" получил 60,85% голосов.

РБК-Украина также сообщало, что исполняющий обязанности главаря самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов и победил на "выборах", которые проходили на временно оккупированном Донбассе 11 ноября.