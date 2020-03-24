Рада не буде розглядати земельну реформу в четвер

Верховна рада не розглядатиме законопроект про ринок землі в другому читанні у четвер, 26 березня. Про це РБК-Україна розповіли джерела в Раді.

Так, за словами поінформованого співрозмовника, на цей час не йдеться про голосування за земельну реформу і закон про банки.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Украна "Прийняли заходи: як Верховна рада взялася за коронавірус і його наслідки" підкреслювалося, що закон про ринок землі відклали до переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з приводу виділення нової фінансової допомоги. Зазначалося, що в команді президента вирішили не поспішати з прийняттям земельної реформи, тому як очікують переговорів з Фондом щодо виділення нової фінансової допомоги.

Варто відзначити, що в Раді допускали, що парламент може завершити розгляд правок до законопроекту про ринок землі в четвер, 19 березня. Однак 17 Мартана позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії Коронавіруси депутати проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Як писало РБК-Україна, джерело агентства у фракції "Слуга народу" заявив, що нардепи можуть провести позачергове засідання парламенту в четвер, 26 березня, в зв'язку з пандемією коронавируса. Пізніше парламентарій від фракції СН Олександр Качура заявив, що вранці в четвер відбудеться зустріч фракції, а після неї - позачергове засідання ВР.