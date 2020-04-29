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Рада не розглядатиме у четвер закон, який дозволить звільнення Ситника

Новини » Політика     29.04.2020 - 15:36
Рада не розглядатиме у четвер закон, який дозволить звільнення Ситника
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загалом нардепи розглянуть 17 питань на позачерговому засіданні у четвер

У четвер, 30 квітня, Верховна рада не розглядатиме законопроект, який дозволить звільнити Артема Ситника з посади очільника Національного антикорупційного бюро України. Про це РБК-Україна повідомило джерело у Верховній раді.

Раніше відповідний законопроект підтримав профільний комітет.

"Цього питання немає у порядку денному", - повідомило джерело.

Крім того, у парламенті вже зібрано 150 підписів народних депутатів для ініціювання позачергового засідання парламенту на 30 квітня. Так, за словами співрозмовника, інформація про скликання засідання та затверджений порядок денний з'являться найближчим часом. Зокрема, до порядку денного увійшло загалом 17 питань.

Нагадаємо, раніше правоохоронний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах, який дозволить звільнити Ситника.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого у Верховній раді було зареєстровано постанову про звільнення з посади Артема Ситника. Ініціаторами постанови виступили 209 народних депутатів.

Додамо також, що члени парламентського комітету з питань антикорупційної політики не підтримали рішення про визнання незаконним депутатського постанови про звільнення Ситника.

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