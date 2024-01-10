Совбез ООН провел заседание по поставкам ракет КНДР в Россию: главные заявления

Украина подтверждает сообщения о северокорейских ракетах

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза рассказал, что прокуратура Харькова после российского обстрела обнаружила ракету, которая "визуально и технически отличалась" от обычных российских ракет.

По словам дипломата, эксперты сказали, что она "похожа на одну из северокорейских ракет".

Призыв Китая к миру

В свою очередь постпред Китая Чжан Цзюнь рассказал, что Украине и России "необходимо активизировать усилия", чтобы возобновить мирные переговоры в ближайшее время.

Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог" и "глубоко обеспокоен" ситуацией в Украине.

"Все стороны этого конфликта должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", - добавил дипломат.

Россия в отчаянии

В то же время постоянный представитель Британии Барбара Вудворт разъяснила, о чем свидетельствует использование Россией северокорейских ракет.

По ее словам, такие поставки в РФ - "признак безрассудства и отчаяния". Подобные действия "нарушают многочисленные резолюции".

Все страны также должны прекратить поставки оружия в Россию, сказала она, добавив, что "прекращение доступа России к иностранному оружию поможет закончить эту войну".

Призыв Польши к помощи Украине

Постпред Польши Кшиштоф Щерский в ходе своего выступления напомнил, что Украина подверглась "варварским и циничным" ударам.

"Москва, похоже, убеждена, что сможет пересилить украинское сопротивление... Поэтому наша задача - доказать, что агрессоры ошибаются", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас союзники Украины не могут позволить себе усталость.

"На самом деле нам нужно сделать все возможное, чтобы увеличить (поддержку Украины - ред.)... Ставки очень высоки", - добавил он.

Россию обвинили в использовании положения в ООН

Семь стран - Британия, Франция, Япония, США, Мальта, Словения и Южная Корея - обнародовали совместное заявление о том, что Россия использует свое положение в ООН для закупки ракет у Северной Кореи.

"Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, запрещающие государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы в КНДР… Каждое нарушение делает мир гораздо опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения", - отмечается в заявлении.

Там также указано, что Россия уже несколько раз атаковала Украину северокорейскими ракетами - 30 декабря 2023 года, 2 января и 6 января 2024 года.

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Россия уже использовала северокорейские баллистические ракеты малой дальности для ударов по Украине.

По словам чиновника, один из ударов оккупанты нанесли по Запорожской области. Ракета упала в чистом поле.

Позже из-за такой информации о поставках северокорейских ракет в РФ США созвали заседание Совета безопасности ООН.

Более детально о передаче России ракет КНДР можете узнать в материале РБК-Украина.