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Переговоры о мире в Украине сейчас невозможны, - генсек ООН

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Украина, Вторник 09 мая 2023 10:35
Переговоры о мире в Украине сейчас невозможны, - генсек ООН Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мирные переговоры Украины и России сейчас не возможны.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны", - сказал он.

По его словам, "обе стороны убеждены, что могут победить".

"Мы, насколько это возможно, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины.... А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", - констатировал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

Как сообщалось, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что для того, чтобы остановить конфликт, необходимо попытаться посадить Украину и РФ за стол переговоров. Посредником в этих переговорах может стать Китай.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не пришло, поскольку сейчас "погода военная".

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