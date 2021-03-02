Центр Києва можуть тимчасово перекривати 2-3 березня

Протягом 2 та 3 березня у зв'язку з робочим візитом до України президента Європейської ради Шарля Мішеля можуть тимчасово перекривати рух у Києві. Зокрема, незначні обмеження можливі у центральній частині міста.

Про це йдеться в повідомленні Державного управління охорони у Facebook .

Повідомляється, що сьогодні і завтра можливі обмеження на окремих вулицях у центрі Києва. У відомстві додали, що державна охорона надається іноземним топ-чиновникам, які перебувають в Україні на запрошення органів державної влади.

Нагадаємо, сьогодні Мішель прибув до України. Літак з главою Європейської ради приземлився в Харкові, після чого він з президентом Володимиром Зеленським подався на Донбас.

Він також взяв участь у форумі "Україна 30", на якому заявив, що українці заслуговують на судову систему, що поважає правосуддя.

"Це головні умови, що забезпечують те, щоб український народ побудував інститути влади. Це має найвищу вагу, щоб покращити умови для бізнесу та інвестицій в Україні", - заявив Мішель.

Він додав, що Україна повинна продовжувати боротьбу з корупцією за умовами Угоди про асоціацію з ЄС, і від цього залежить фінансова підтримка.