У Києві до кінця весни обмежили рух на Індустріальному шляхопроводі

Перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу в Києві розпочався 27 лютого. До 31 травня на шляхопроводі частково обмежено рух транспорту.

Як зазначається в повідомленні, роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу, зазначили в КМДА.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська", додали в прес-службі.