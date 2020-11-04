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Київ посилює контроль маскового режиму в метро

Київ, Середа 04 листопада 2020 12:37
Київ посилює контроль маскового режиму в метро
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку із зростанням захворюваності на COVID-19 в Києві посилюють контроль маскового режиму в метро. До цих заходів залучать муніципальну охорону.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в наземному транспорті дисципліна серед пасажирів краща, і вони в основному дотримуються маскового режиму.

"В метрополітені багато людей, на жаль, нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони підсилюємо контроль і без масок пасажирів до метро не будуть пропускати. Ми будемо змушувати всіх дотримуватися жорстких правил", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Києві у разі попадання до "червоної зони" карантину можуть знову закрити метро, як на початку епідемії навесні.

Сьогодні голова управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна заявив, що Київ найближчим часом увійде до "червоної зони". Захворюваність при цьому буде тільки рости.

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