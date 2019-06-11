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В Telegram стався глобальний збій

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 15:16
В Telegram стався глобальний збій
Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

Масштабні збої стались у Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані сайту Downdetector.

Зазначимо, що збої зафіксовані по всьому світі. Зокрема, у Британії, Білорусі, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі. Масштабні збої у Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Смілі та Житомирі. Користувачі не можуть зайти на сайт, проблеми з відправленням повідомлень.

В Telegram стався глобальний збійФото: збій у Telegram (скріншот Downdetector)

Раніше РБК-Україна писало про збої у Facebook. Скарги були пов'язані з повною непрацездатністю соцмережі (59%), також у користувачів виникали проблеми з входом в аккаунт (23%) та роботою стрічки новин (17%).

Також раніше повідомлялося про збій у роботі соціальної мережі Instagram. Користувачі повідомили про проблеми у відображенні новинної стрічки (81%). Ще 13% повідомили про проблеми з входів в аккаунт, а 5% зіткнулися з проблемами у відображенні web-версії соцмережі. Проблеми були зафіксовані у країнах Європи, зокрема і в Україні.

Зокрема, минулого місяця стався збій в роботі YouTube. Користувачі скаржилися на проблеми з трансляцією відео (64%), 22% скаржилися на некоректну роботу сайту, ще 13% не могли увійти в свої акаунти.

В роботі Youtube стався глобальний збій У роботі Facebook стався збій
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