У роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій

Ілюстративне фото (pexels.com)

Збої зафіксовані в роботі соцмереж по всьому світу

Соціальні мережі Instagram і Facebook дають тимчасові збої по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Downdetector.

Збій у роботі соціальної мережі Facebook спостерігається у середу в ряді країн світу, у тому числі і в Україні. Зокрема, проблеми в роботі Facebook зафіксовані з 16:53 за Києвом.

Що стосується соціальної мережі Instagram, проблеми в роботі спостерігаються з 15:45. Більше всього на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США, Великобританії і Франції. Сервіс також погано працює в Україні, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Данії, Угорщині, Греції та Канаді.