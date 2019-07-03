ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій

Новини » Телеком & IT    03.07.2019 - 17:57
У роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій
Ілюстративне фото (pexels.com)

Збої зафіксовані в роботі соцмереж по всьому світу

Соціальні мережі Instagram і Facebook дають тимчасові збої по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Downdetector.

Збій у роботі соціальної мережі Facebook спостерігається у середу в ряді країн світу, у тому числі і в Україні. Зокрема, проблеми в роботі Facebook зафіксовані з 16:53 за Києвом.

Що стосується соціальної мережі Instagram, проблеми в роботі спостерігаються з 15:45. Більше всього на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США, Великобританії і Франції. Сервіс також погано працює в Україні, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Данії, Угорщині, Греції та Канаді.

 

Фото (downdetector.com)

Нагадаємо, в червні вже спостерігалися збої в роботі Instagram. На неполадки скаржилися користувачі з України, США, Франції, Іспанії, Греції та Німеччини. Додамо, що в березні цього року Facebook і Instagram пережили найбільші збої. Згідно з даними сервісу Downdetector, проблема була глобальною.

У червні в роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. З бої зафіксовані по всьому світу. Зокрема, у Великобританії, Білорусі, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі. Масштабні збої в Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Смілі та Житомирі. Користувачі не можуть зайти на сайт, проблеми з відправкою повідомлень.

Німеччина оштрафувала Facebook за порушення закону про прозорість У США перевіряють наявність зарину в посилці для Facebook
Новини України FacebookInstagramсбой
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся