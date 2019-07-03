У роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій

Збої зафіксовані в роботі соцмереж по всьому світу
Соціальні мережі Instagram і Facebook дають тимчасові збої по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Downdetector.
Збій у роботі соціальної мережі Facebook спостерігається у середу в ряді країн світу, у тому числі і в Україні. Зокрема, проблеми в роботі Facebook зафіксовані з 16:53 за Києвом.
Що стосується соціальної мережі Instagram, проблеми в роботі спостерігаються з 15:45. Більше всього на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США, Великобританії і Франції. Сервіс також погано працює в Україні, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Данії, Угорщині, Греції та Канаді.
Фото (downdetector.com)
Нагадаємо, в червні вже спостерігалися збої в роботі Instagram. На неполадки скаржилися користувачі з України, США, Франції, Іспанії, Греції та Німеччини. Додамо, що в березні цього року Facebook і Instagram пережили найбільші збої. Згідно з даними сервісу Downdetector, проблема була глобальною.
У червні в роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. З бої зафіксовані по всьому світу. Зокрема, у Великобританії, Білорусі, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі. Масштабні збої в Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Смілі та Житомирі. Користувачі не можуть зайти на сайт, проблеми з відправкою повідомлень.