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Кравчук уточнив, з ким із ОРДЛО готовий вести переговори по Донбасу

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 12:34
Кравчук уточнив, з ким із ОРДЛО готовий вести переговори по Донбасу
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кравчук заявив, що на сьогодні мешканці ОРДЛО бачать в Україні ворога

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, з якими представниками окупованого Донбасу готовий вести мирні переговори. Він також вважає, що російська пропаганда обдурила місцевих жителів.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, за стіл переговорів він готовий сісти з представниками громадянського суспільства.

"Це люди, які не беруть участь в управлінні, які не брали участі у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах, в громадських організаціях - я готовий їх слухати", - заявив Кравчук.

Він також підкреслив, що Москва може піти на врегулювання ситуації, якщо жителі ОРДЛО самі будуть вимагати припинення війни.

"Вони зараз не вимагають припинення війни, так як не бачать своєї перспективи, не бачать свого майбутнього. Кремлівська пропаганда їх обдурила. Вони бачать в Україні ворога", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук вже заявляв, що готовий вести діалог з ОРДЛО; при цьому мова йде не про ватажків "республік".

Крім того, він назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі, один з яких передбачає поступки.

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