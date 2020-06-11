ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переселенці братимуть участь у ТКГ на постійній основі

Новини » Політика     11.06.2020 - 00:23
Переселенці братимуть участь у ТКГ на постійній основі
Фото: Денис Казанський (facebook.com/den.kazansky)

На переговорах представники ОРДО від України захищатимуть інтереси понад 1,5 млн переселенців

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) українська сторона поінформувала учасників консультацій про роботу радників української делегації - представників ОРДЛО від України. Вони братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.

Про це повідомили у прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини - голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

"Представники ОРДЛО від України, запрошені з українського боку, наголосили на необхідності узгодження параметрів політичного врегулювання з виразниками інтересів понад 1,5 млн осіб, які були змушені залишити свої оселі внаслідок конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців.

РБК-Україна розбиралося, що означає цей крок української сторони і як він вплине на мінський процес.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Минскпереговори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся