ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У роботі Telegram стався збій

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 12:18
У роботі Telegram стався збій
Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

Збій зачепив багато міст України

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя не можуть відправити повідомлення.

Такі дані наводить Downdetector.

Збій зафіксували у Німеччині, Італії, Іспанії, Білорусі, Молдові, Росії. Зокрема, багато міст України зачепив цей збій. Користувачі Одеси, Севастополя, Хмельницького, Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Луганська та Сум повідомили, що не можуть відправити повідомлення.

У роботі Telegram стався збій

Фото: збій в Telegram (downdetector.ru)

Більшість користувачів скаржаться на те, що не можуть підключитись до додатку або відправити повідомлення.

Нагадаємо, ще один збій у цьому месенджері був 6 червня 2020 року, про що повідомили користувачі України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції, Іспанії.

Раніше повідомлялось, що стався збій в роботі мобільного зв'язку Vodafone: були проблеми з здійсненням дзвінків у багатьох регіонах України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України сбойTelegram
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся