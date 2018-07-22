В роботі Telegram стався черговий збій

Новини Телеком & IT 22.07.2018 - 13:00
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani

На збої скаржилися користувачі з Європи, США, РФ і Близького Сходу

Користувачі Telegram сьогодні, 22 липня, вкотре поскаржилися на збій в роботі месенджера. Про це повідомляється на сайті Downdetector.

Як повідомляється, про проблеми написали 58 користувачів.

Наголошується, що у половини поскаржилися месенджер не міг підключитися до сервера, 27% мали проблеми з авторизацією, а 23% - з надсиланням повідомлення.

На збої скаржилися користувачі з Європи, США, Російської Федерації та Близького Сходу.

Раніше, 1 липня, користувачі Тelegram по всьому світу зіткнулися з перебоями в роботі месенджера.

Також збій у роботі месенджера був зафіксований 27 червня.

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Теги:  Telegram,  сбой,  сбой в работе  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС