В роботі Telegram стався черговий збій

На збої скаржилися користувачі з Європи, США, РФ і Близького Сходу

Користувачі Telegram сьогодні, 22 липня, вкотре поскаржилися на збій в роботі месенджера. Про це повідомляється на сайті Downdetector.

Як повідомляється, про проблеми написали 58 користувачів.

Наголошується, що у половини поскаржилися месенджер не міг підключитися до сервера, 27% мали проблеми з авторизацією, а 23% - з надсиланням повідомлення.

На збої скаржилися користувачі з Європи, США, Російської Федерації та Близького Сходу.

Раніше, 1 липня, користувачі Тelegram по всьому світу зіткнулися з перебоями в роботі месенджера.

Також збій у роботі месенджера був зафіксований 27 червня.