В работе Telegram произошел очередной сбой
На сбои жаловались пользователи из Европы, США, РФ и Ближнего Востока
Пользователи Telegram сегодня, 22 июля, в очередной раз пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Как сообщается, о проблемах написали 58 пользователей.
Отмечается, что у половины пожаловавшихся мессенджер не мог подключиться к серверу, 27% испытывали проблемы с авторизацией, а 23% - с отправкой сообщения.
На сбои жаловались пользователи из Европы, США, Российской Федерации и Ближнего Востока.
Ранее, 1 июля, пользователи Тelegram по всему миру столкнулись с перебоями в работе мессенджера.