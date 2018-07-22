В работе Telegram произошел очередной сбой

На сбои жаловались пользователи из Европы, США, РФ и Ближнего Востока

Пользователи Telegram сегодня, 22 июля, в очередной раз пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Как сообщается, о проблемах написали 58 пользователей.

Отмечается, что у половины пожаловавшихся мессенджер не мог подключиться к серверу, 27% испытывали проблемы с авторизацией, а 23% - с отправкой сообщения.

На сбои жаловались пользователи из Европы, США, Российской Федерации и Ближнего Востока.

Ранее, 1 июля, пользователи Тelegram по всему миру столкнулись с перебоями в работе мессенджера.

Также сбой в работе мессенджера был зафиксирован 27 июня.