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В работе Telegram произошел сбой

НовостиТелеком & IT    27.06.2018 - 15:31
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)

В Украине сбой в работе Telegram зафиксирован в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Днепре, Запорожье

В работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, в Украине сбой в работе Telegram зафиксирован в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Днепре, Запорожье.

Кроме того, проблемы с доступом к Telegram зафиксированы в Российской Федерации, Беларуси, Италии, Нидерландах.

Фото: сбой в работе Telegram

Напомним, в апреле текущего года в работе мессенджера компании Telegram произошел масштабный сбой, который затронул пользователей в ряде стран Европы и Ближнего Востока. Тогда основатель компании Павел Дуров предупреждал, что пользователи в Европе в течение нескольких часов могут испытывать сложности из-за перегрева серверов.

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Теги публикации: сбой, Telegram  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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