В Украине сбой в работе Telegram зафиксирован в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Днепре, Запорожье
В работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Так, в Украине сбой в работе Telegram зафиксирован в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Днепре, Запорожье.
Кроме того, проблемы с доступом к Telegram зафиксированы в Российской Федерации, Беларуси, Италии, Нидерландах.
Фото: сбой в работе Telegram
Напомним, в апреле текущего года в работе мессенджера компании Telegram произошел масштабный сбой, который затронул пользователей в ряде стран Европы и Ближнего Востока. Тогда основатель компании Павел Дуров предупреждал, что пользователи в Европе в течение нескольких часов могут испытывать сложности из-за перегрева серверов.