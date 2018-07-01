В работе Telegram по всему миру произошел сбой

В частности, некоторые пользователи не могли получать или отправлять сообщения

Пользователи Telegram по всему миру сегодня ночью, 1 июля, столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Об этом сообщает портал Downdetector.

Сбой в работе мессенджера был зафиксирован 1 июля в 2:00 по киевскому времени.

Также отмечается, что Telegram был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции.

Также с перебоями столкнулись пользователи из нескольких американских штатов.

"45% пользователей не могли получать или отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а 11% не могли войти в свой аккаунт", - отмечает портал.

Напомним, ранее, 27 июня, сбой в работе Telegram был зафиксирован в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Днепре и Запорожье.