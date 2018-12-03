Синоптики попереджають про туман у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах видимість становитиме 200-500 метрів

У Києві сьогодні, 3 грудня, очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що з ранку в столиці очікується туман, на дорогах видимість становитиме 200-500 метрів. В умовах туману водіям рекомендують дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозами Гідрометцентру, 3 грудня у Києві буде хмарно, але без опадів. Вдень температура повітря триматиметься в межах від -1 до -3, вночі стовпчик термометра опуститься до -10.

Як раніше писав Styler, цього року в грудні середня температура буде на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень. Зокрема, передбачається, що середньомісячна температура в залежності від регіону коливатиметься в межах від -3 до +1.